Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Eskişehir'e hareket etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Eskişehir'e hareket ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e gitmek üzere helikopter ile Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Eskişehir'e hareket etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e gitmek üzere helikopter ile Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e gitmek üzere helikoptere binerek Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katılacak.