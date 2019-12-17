Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'de "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı sergiyi gezdi.

17.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği 'de "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı sergiyi gezdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin kentinde görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı sergiyi ziyaret etti. Erdoğan, sergi hakkında yetkililerden bilgi aldı. - CENEVRE

Kaynak: İHA
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