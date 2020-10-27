Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."
27.10.2020 00:01 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz