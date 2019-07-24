CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAKAN ATİLLA İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAKAN ATİLLA İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAKAN ATİLLA İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ


ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Atilla ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan kendisine 'Hoş geldin' diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.


- İstanbul

Kaynak: DHA
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