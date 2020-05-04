Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
04.05.2020 23:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme süreci kapsamında kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacağını açıklamasının ardından ilk randevuyu şarkıcı Ece Seçkin aldı. Seçkin, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "11 Mayıs sabah 10:00'a randevu alındı. Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak gevşetileceğini ifade etti. Mayıs ayına ilişkin kademeli normalleşme planının ayrıntılarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurallara uyulması şartıyla berberler, kuaförler ve güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak" dedi.

İLK RANDEVU ECE SEÇKİN'DEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı açıklamasının ardından ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ece Seçkin paylaşımında, "11 Mayıs sabah 10.00'a randevu alındı. Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı

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