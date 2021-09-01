Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Bilimleri Fakültesinin açılışını yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Bilimleri Fakültesinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Bilimleri Fakültesinin açılışını yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Yurt Binası, Personel Temin Merkez Binası ile Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Yurt Binası, Personel Temin Merkez Binası ile Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nin açılışını yaptı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının subay ve astsubaylarının en kaliteli eğitimi almalarını sağlamak amacıyla binalar başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını tespit ederek kolları sıvadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, fakültenin 3 yıllık yoğun mesainin ardından bitirildiğini söyledi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet töreni öncesinde Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Yurt Binası, Personel Temin Merkez Binası ile Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nin açılışını yaptı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının subay ve astsubaylarının en kaliteli eğitimi almalarını sağlamak amacıyla binalar başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını tespit ederek kolları sıvadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu amaçla 2018 yılında Güvenlik Bilimleri Fakültesinin inşasına başladık. 3 yıllık yoğun bir mesainin ardından bu sene itibarıyla bitirdik. Güvenlik Bilimleri Fakültesi toplam 180 bin metrekare alana sahiptir. En son teknoloji ile donatılmış bu muhteşem tesiste 2 bin 500 öğrenci kapasiteli 105 adet dershane ve amfi, 500 öğretim üyesi kapasiteli 245 çalışma odası, her biri 500 öğrenci kapasiteli 5 yurt binası, 2 bin 500 kapasiteli 6 adet yemekhane, 5'er adet voleybol ve basketbol, futbol sahaları ile 2 adet tenis kordu bulunmaktadır. Fakültenin hizmete girmesiyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini tek merkezde yürütebilecektir. Fakültemizin yanı sıra bugün iki önemli merkezi daha hizmete alıyoruz. AB tarafından finanse edilen Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim Merkezi binası 1 milyon 322 bin euroya mal olmuştur. Merkez 16 bin metrekare açık eğitim ve tatbikat alanı ile 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahiptir. Eğitim merkezi içinde dershaneler, çok amaçlı seminer salonları, brifing salonu, simülasyon dershanesi ve gözlem terası mevcuttur. Merkezde eğitim aktiviteleri, tatbikatlar, kriz yönetimi ve toplumsal olaylara müdahale konusunda her türlü çalışma icra edilecektir. Toplam 5 milyon 150 bin liralık yatırım bedeli ile tamamen yenilenen Personel Temin Merkezi de bugün hizmete açılan bir başka eserdir. Bu merkez Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı adına başvuru sürecinin daha hızlı, etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Toplam 5 bin metrekare kapalı alana sahip merkez üç bölümden oluşmaktadır. Binanın bodrum katında sınava çağrılan adayların bekleyecekleri kantin, kafeterya, bekleme, sıra takip salonu gibi sosyal alanlar, zemin katında 12 adet mülakat odası ile kamera kayıt odası, birinci ve ikinci katlarında ise çalışma odaları, toplantı salonu, danışma merkezi ve soru hazırlama odaları mevcuttur. Bu eserlerin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığımıza hayırlı olmasını diliyor, inşasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu dua sonrasında merkezin açılışı yapıldı.

(Derya Yetim - Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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