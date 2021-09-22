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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştüNEW YORK – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.

NEW YORK (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü

NEW YORK – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi Türkevi'nde kabul etti.

Görüşmede, konuk Başbakanın heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü
İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Son Dakika Haberleri
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