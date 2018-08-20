Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngör Uras'ın Ailesini Aradı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngör Uras'ın Ailesini Aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayata veda eden köşe yazarı Güngör Uras’ın ailesine taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngör Uras'ın Ailesini Aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayata veda eden köşe yazarı Güngör Uras'ın ailesine taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin ardından merhumun eşi Nuran Uras'ı telefonla aradı. Güngör Uras'a Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine de sabır ve metanet diledi. - ANKARA

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