Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Granada, Politika, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

29.03.2020 22:41 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Granada'da da okunan ezanı dinledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu paylaştı.

"EZAN HİÇ EKSİK OLMASIN"

Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İspanya'nın Madrid, Granada, Ceuta gibi farklı kentlerindeki Müslüman cemiyetlerden yapılan çağrılarla sosyal medyada başlatılan kampanya ile ülkedeki Müslümanlardan her cuma günü balkon ve ya pencerelere çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı ezan okumaları istenmişti.

Geçen cuma günü başlatılan kampanya ile balkon ve pencerelerine çıkan bazı Müslümanların ezan okumasıyla ilgili görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Soylu'nun canlı yayınında gülümseten kedi detayı Haber
Bakan Soylu'nun canlı yayınında gülümseten kedi detayı
Halk sağlığı uzmanı, Türkiye'deki virüs kaynaklı ölüm hızını paylaştı Haber
Halk sağlığı uzmanı, Türkiye'deki virüs kaynaklı ölüm hızını paylaştı
Sağlık Bakanlığı'nın verileri doğru mu? Bilim Kurulu üyesi cevapladı Haber
Sağlık Bakanlığı'nın verileri doğru mu? Bilim Kurulu üyesi cevapladı
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi Haber
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan'dan sonra okullar için plan ne? Haber
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan'dan sonra okullar için plan ne?
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz Haber
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek
Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti
Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Gaziantep Valiliği 'Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı' iddialarını yalanladı
Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Seda Akgül Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Tamer Tuna Nihat Özdemir Akif Üstündağ Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Nisan Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 23:08:22. #1.15#
title