Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyorİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyor
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşüyor. Saat 14.45'te başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.