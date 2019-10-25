Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyorİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşüyor.

25.10.2019 15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşüyor. Saat 14.45'te başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

Kaynak: İHA
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