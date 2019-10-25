Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşüyor.

25.10.2019 15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi saat 14.45'te başladı. Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et