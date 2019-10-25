Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi saat 14.45'te başladı. Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.
(İHA)