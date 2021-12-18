Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.

Mabeyn Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'yla görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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