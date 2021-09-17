Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle 'meşhur' şarkıyı seslendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılması ve Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ

Buradan ayrılan Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.

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