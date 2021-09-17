Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle 'meşhur' şarkıyı seslendirdi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle "meşhur" şarkıyı seslendirdi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Mersin'de toplu açılış töreninde konuştuktan sonra gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılması ve Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ

Buradan ayrılan Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle 'meşhur' şarkıyı seslendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle 'meşhur' şarkıyı seslendirdi - Haberler
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