Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle "meşhur" şarkıyı seslendirdi
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika
Mersin'de toplu açılış töreninde konuştuktan sonra gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılması ve Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ
Buradan ayrılan Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri