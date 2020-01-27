Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Gambiya'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

27.01.2020 21:25 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

, resmi temasları kapsamında geldiği 'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Gambiya anlaşmaları imza töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını tamamlamasının ardından Dakar'a hareket etmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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