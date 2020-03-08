Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey CHP zihniyeti sizin gücünüz kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek"
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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey CHP zihniyeti sizin gücünüz kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Silivri'de halka seslendi.

08.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Silivri'de halka seslendi. Erdoğan, "Ey CHP zihniyeti sizin gücünüz kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek. Kanal İstanbul'la biz stratejik bir adım atıyoruz. Attığımız bu stratejik adımı engellemeye gücünüz yetmeyecek" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz, Silivri Belediye binasına ulaşan Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'na gitti. İlçe başkanlığını da ziyaret eden Erdoğan daha sonra Silivri halkına seslendi.


Konuşmasında Kanal İstanbul projesine değinen Erdoğan, "Yavuz Sultan Köprüsü 3'üncü altın boynuz oldu mu Boğaz'da oldu. CHP zihniyeti bunu engellemeye kalktı hatırlayın. Aynı şekilde Marmaray'ı yaptık mı? CHP zihniyeti onu da engellemek için çok mahkemelere gitti ama engelleyemedi. Biz Marmaray'ı da yaptık. Avrasya Tünelini engellemek için de gittiler. Engelleyebildi mi? Orayı da yaptık. Şimdi de Kanal İstanbul'u engellemeye çalışıyorlar. Ey CHP zihniyeti sizin gücünüz kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek. Onu da yapacağız. Kanal İstanbul'la biz stratejik bir adım atıyoruz. Attığımız bu stratejik adımı engellemeye gücünüz yetmeyecek. Zira Boğaz artık bize yetmiyor. Eğer çevreciysek, CHP zihniyeti zerre kadar çevreye saygınız varsa, bu tankerlerin kuru yük gemilerinin boğazdaki kazalarını görmüyor musunuz? Hiç duymuyor musunuz? İşte biz artı alternatif olarak kanal İstanbul'u yapıyoruz. Kanal İstanbul'la birlikte İstanbul büyük bir imkana büyük bir güce kavuşacak ve bunu da yapacağız. İnşallah bir başka adım daha atıyoruz. 18 Mart Çanakkale Köprüsünü de yapıyoruz. Şu anda onun da direkleri yükselmeye başladı. Dünyanın en önemli iki direk arası açıklığı olan çok ciddi bir asma köprü. 18 Mart'ta ziyarete gideceğim" ifadelerini kullandı.


Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:


"Artık biz kendi insansız hava araçlarımızı uçuruyor muyuz? Silahlı insansız hava araçlarımızı uçuruyor muyuz? AKINCI'mızı uçuruyor muyuz? İşte İdlib'de bunları gördük mü? Bir zamanlar bize bunları vermiyorlardı. Şimdi biz işte bunları kendimiz yapar hale geldik. Biz zırhlı taşıyıcılarımızı da yaptık. Silahlarımızın envaı çeşidini de yaptık. Yani yeni şu anda versiyonlar gündemde onları da yapacağız. Tankımızı yapıyoruz. Kendi tankımızı yapmak suretiyle de bunlara önemli dersler vereceğiz."


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalova'da yolsuzluklar her şey almış başını gidiyordu ve CHP'nin bu belediyesinde bakanlığımız hemen takibatını yaptı ve takibatı yaptıktan sonra da görevden alınmasına karar verildi. Ardından da yapılan seçimde Yalova'da cumhur ittifakı seçimi kazandı. AK Partili bir arkadaşımız belediye başkanı oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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