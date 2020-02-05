05.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin, "Özellikle kendi grubuma söylüyorum, burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratlen hepiniz dava açmalısınız. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA