Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından olan ve dün 71 yaşında vefat eden Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından olan ve dün 71 yaşında vefat eden Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi "Mustafa Cengiz Beyefendinin cenaze namazını hep beraber icra ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Her nefis ölümü tadacaktır. Hepimizin döneceği yer de malum, orası. Birkaç kelam ile ben müsaadenizle Mustafa Bey demeyeceğim, Mustafa Abi diyeceğim. Gerçekten bu camianın içerisinde, özellikle futbol camiası içerisinde yöneticilikte 'Ben bir beyefendi tanıdım' dersem, haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti. Rabbim inşallah gönül kırmayan, gönül kazanan, sürekli bu hal üzere devam eden Mustafa Abimizi cennetiyle, cemaliyle de ödüllendirsin. Rabbim ailesine ve camiaya sabırlar lütfeylesin. Rabbim yar, yardımcısı olsun inşallah. "

Cenazede spor dünyasının yanı sıra siyaset ve iş dünyasından da çok sayıda isim Cengiz ailesini yalnız bırakmadı. Cengiz'in Galatasaray bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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