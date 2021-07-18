Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'daki temasları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Çifte Minareli Medrese'ye geçti.

Medrese girişinde Erzurum bar ekibince sergilenen halk oyunuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet etti, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdiği yöresel türküleri dinledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendirdiği "Elfida" şarkısının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Habermetre

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