Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geliyor-2 - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geliyor-2

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geliyor-2
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geliyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geliyor. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı olarak 14.25'te başlayan toplantı halen devam ediyor.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Meltem Taylan Aydın, Cemil Ertem, Servet Bayındır, Gülsüm Azeri ve Yiğit Bulut katılıyor.


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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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