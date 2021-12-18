Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimiz için de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet