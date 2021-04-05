Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü

Montrö bildirisinin yankısı sürerken bir bildiri de eski vekillerden! 96 ismin imzası var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi. Öte yandan Ürdün Kralı'nın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'i darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla ev hapsine aldırması ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan görüşmede Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

KARDEŞİNİ DARBE YAPMAKLA SUÇLADI

Öte yandan 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişiyi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" ev hapsine aldırması ülke gündemine bomba gibi düştü. Darbe girişimi iddiaları gerekçe gösterilerek ev hapsinde olan Kral 2. Abdullah'ın üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin, muhalefetin yayınladığı ses kaydında dış dünya ile temas kurmaması yönündeki emirlere uymayacağını söyledi.

"EMİRLERE UYMAYACAĞIM"

Twitter üzerinden yayınlanan açıklamada 41 yaşındaki eski Veliaht Prens Hamza "Şu anda adım atıp gerginliği tırmandırmak istemiyorum ama 'Dışarı çıkamazsın, tweet atamazsın, kimseyle iletişim kuramazsın, sadece ailenle görüşebilirsin' dediklerinde bunlara tabii ki uymayacağım" ifadesini kullandı.