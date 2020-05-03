Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projeleri paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projeleri paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projeleri paylaşımı
03.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:55

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında inşaat çalışmaları devam eden Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projelerine ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor.

Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projeleri paylaşımı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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