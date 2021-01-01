Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı! 2020'de yapılan tüm hizmetler tek tek yazıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı! 2020'de yapılan tüm hizmetler tek tek yazıldı

01.01.2021 09:36 | Son Güncelleme: 01.01.2021 09:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı! 2020'de yapılan tüm hizmetler tek tek yazıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıla özel bir paylaşım yaparak "2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Türkiye için çok çalışacağız" dedi. Erdoğan'ın paylaşımında, 2020 boyunca yapılan tüm ziyaretler ve hizmetler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini ve Türkiye için çok çalışacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletle buluşturduklarını belirtti.

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı! 2020'de yapılan tüm hizmetler tek tek yazıldı

2020'DE NELER YAPTIK SORUSUNA CEVAP NİTELİĞİNDE

Erdoğan'ın paylaşımında, "2020'de neler yaptık?" başlığıyla "40 milyon fidan/ağaç dikimi", "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi", "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışı", "Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgaz" ile "resmi ziyaretler", "yapılar", "fabrikalar, tesisler, santraller", "hastaneler", "ulaşım", "barajlar ve sulama projeleri", "teknoloji", "projeler", "kültür ve sanat", "yurt içi ziyaretleri", "sosyal ve ticari destekler, yardımlar" konularıyla ilgili yapılan icraatlara ilişkin bilgiler de verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı! 2020'de yapılan tüm hizmetler tek tek yazıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı! 2020'de yapılan tüm hizmetler tek tek yazıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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