Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni dönemin yol haritasına dair mesaj: Meydanı bırakmayacağız

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni döneme dair yol haritasıyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Milletimizin dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız" dedi.

2020 yılının son günlerine gelinirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni döneme dair açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında, ülkemizi medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır" dedi.

"MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ"

Erdoğan açıklamasının devamında, "Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonumuzu işaret etmemizin sebebi budur. Milletimizin dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.

"BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE BIRAKACAĞIMIZ EN İFTİHAR VERİCİ ESERİMİZ OLACAKTIR"

Medeniyete sahip çıkacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. İnşallah önümüzdeki dönem, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz olacaktır" dedi.