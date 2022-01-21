Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz

Cuma namazını kıldığı Çamlıca Camii'nde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müze çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"SAVAŞ ÇIKMASI BÖLGENİN HUZURU İÇİN CİDDİ BİR İHLAL DOĞURUR"

Ukrayna ile Rusya arasında son dönemde tırmanan gerilimi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutun herhangi bir işgale yönelik bir gelişmenin olması ya da bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur, bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi, 40 milyona yakın nüfusu olan Ukrayna ile Rusya'nın zaten durumu ortada, büyük nüfusa hakim ve Rusya alan olarak bölgenin en büyük, en güçlü devleti, burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak biz kabul etmiyoruz.

"RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ GELİŞEREK DEVAM EDİYOR"

Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel devam ediyor. Tarihinde olmayan bir sulh içinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var, bu siyasi bazda, askeri bazda, ekonomik, kültürel... Bütün bu konularda Rusya-Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile de aynı şekilde, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel alanlarda ilişkilerimiz gayet iyi. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz.

"BARIŞ KONUSUNDA ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREV NEYSE YAPMAYA HAZIRIZ"

Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hâkim olmasına arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazır olduğumuzu gerek Zelenski'ye gerek Sayın Putin'e de ifade etmiştim. Önümde bir Ukrayna ziyareti var, bu arada belki Sayın Putin'le telefonla ya da belki bir Moskova ziyareti olabilir, bütün bunlarla birlikte biz bölgede barışın egemen olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız.''

KREMLİN: TEKLİFE İLGİ GÖSTERİYORUZ

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Rusya ve Ukrayna'yı Türkiye'de görüşmeye davet eden Ankara'nın Rusya yanlılarıyla Ukrayna arasında çatışmalara sahne olan Donbass'taki temsilcileri de diyalog masasına çağırmasının önemli olduğunu söylemişti.

Sputnik Türkçe'nin haberine göre, günlük basın toplantısında Türkiye'nin önerisi hakkında konuşan Peskov, "Türk meslektaşlarımızın Donbasslı temsilcileri davet etmeye hazır olduklarını da duyduk. Bu çok önemli bir husus ve biz de buna ilgi gösterdik. Bu bağlamda, Ukraynalı muhataplarımızın buna ilgi gösterip göstermediğini ve buna nasıl yaklaştıklarını öğrenmek isteriz" dedi.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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