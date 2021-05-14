Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İsrail mesajı: Sessiz kalanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle yaptığı açıklamayla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu terör devleti artık tüm sınırları aşmıştır. Türkiye olarak Birleşmiş Milletler'de bu doğrultuda başlatılacak her girişime destek vermeye ve fedakarlık yapmaya hazırız. Siyasi kaygılarla, sinsi hesapla, İsrail'in döktüğü kanlara sessiz kalarak ortak olanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir." diye konuştu.