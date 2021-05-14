Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İsrail mesajı: Sessiz kalanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilsin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İsrail mesajı: Sessiz kalanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İsrail mesajı: Sessiz kalanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilsin
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle yaptığı açıklamayla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu terör devleti artık tüm sınırları aşmıştır. Türkiye olarak Birleşmiş Milletler'de bu doğrultuda başlatılacak her girişime destek vermeye ve fedakarlık yapmaya hazırız. Siyasi kaygılarla, sinsi hesapla, İsrail'in döktüğü kanlara sessiz kalarak ortak olanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir." diye konuştu.

Erdoğan: 'Eğer İsrail'in Filistin'de ve bilhassa Kudüs'te sergilediği saldırganlığı derhal durdurmazsak, yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin...
Erdoğan: "Eğer İsrail'in Filistin'de ve bilhassa Kudüs'te sergilediği saldırganlığı derhal durdurmazsak, yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsrail'in saldırıları) İslam İşbirliği Teşkilatı, derhal somut ve etkin bir tutum almazsa kendi varlığını inkar etmiş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in saldırıları) İslam İşbirliği Teşkilatı, derhal somut ve etkin bir tutum almazsa kendi varlığını inkar etmiş...
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü

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