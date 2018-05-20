Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü'ye "Man Adaları" Tekzipi

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru'nun "Man Adası Dolarları Gerçek Çıktı" başlıklı haberine karşılık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, bir tekzip yazısı gönderdi.

Tekzip metninde şu ifadeler yer aldı:

Sözcü Gazetesi'nin 11/02/2018 tarihli nüshasında 'Man Adası Dolarları Gerçek Çıktı' gerçek dışı bilgiler kaynak edilerek yayınlanan yazı ile müvekkilin Sayın Recep Tayip ERDOĞAN'ın kişilik hakları alenen ihlal edilmiştir. Müvekkilim ve bir kısım aile üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından bir süre önce yapılan açıklamalar ile asılsız suçlamalara maruz kalmıştır.

"HUKUKİ MÜCADELE BAŞLAMIŞTIR"

Yapılan açıklamada Müvekkilim, ailesi ve yakın çevresinin yabancı ülkede bulunan bir şirkete sözde para transferi yaptıkları ifade edilerek bunu gösterir dekontların bulunduğu iddia etmiştir. İddiaların ardından Müvekkilim konu ile ilgili yaptığı açıklama 'bunun kendisine ilk iftira atışının olmadığını, iddia edildiği gibi yurt dışına giden tek kuruşun dahi olmadığını, ailesinin ve yakınlarının mevcut şirketlerini satmaları sebebiyle hesaplarına para geldiğini, ticaretle uğraşan biri yurtiçinde de yurtdışında da şirket kurmasının, şirketini satmasının, para transferlerinin olağan olduğunu ve fakat adı geçen 5 isim asla o zikredilen şirkete veya yere para göndermediğini' ifade ederek ispata davet etmiştir. Aynı zamanda başta Müvekkilim olmak üzere hedef alınan diğer kişiler suç duyurusunda bulunmuş, tazminat başvuruları da yapılarak bu iftira dolu söylemler nedeniyle hukuki mücadele başlatılmıştır.

Yazıda bahsi geçen ve para gönderildiği iddia edilen şirket yetkilisi Savcılığa başvurarak 'şirkete ait banka hesaplarına böyle bir para gelmediğini' belirterek iddiaları gündeme getirenlerden şikayetçi olmuştur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2017/200649 numaralı soruşturma kapsamında anılan şirkete para gönderilmediği tespit edilmiştir.

"SÖZCÜ GAZETESİ OLAYLARI ÇARPITMIŞTIR"

Buna rağmen Sözcü Gazetesi aynı iddiaları yayınlamayı ve çarpıtılmış başlıklarla sunmayı sürdürmüştür. Öyle ki manşet sayfası için tercih edilen 'Man dolarları gerçek' şeklindeki başlık ilk görüşte savcılığın şüphelileri suçlu bulduğu yönünde bir algıya sebep olmaktadır. Oysa yukarıda açıkladığı üzere kararda Müvekkilim hedef alınarak yapılan 'yurt dışında bir hesaba para gönderdi' iddiasına yönelik olarak Man Adası'nda bulunan ya da herhangi bir yabancı şirkete para gönderildiğini ispat eden bir dekontun sunulmadığını belirterek vergi kaçakçılığı suçlamasıyla ilgili bir takipsizlik karar vermiştir. Görüldüğü üzere Sözcü Gazetesi her zamanki gibi Müvekkilim aleyhinde yayın yapma stratejisi nedeniyle yine Müvekkilim Sayın Recep Tayip ERDOĞAN'a atılan asılsız iddiaları fırsat bilerek çarpıtılmış başlıklarla haberleştirmiştir. Sözcü Gazetesi her fırsatta Müvekkilimi kamuoyu önünde suçlamayı yayın politikası haline getirmiş, bu iddiaların çarpıtılarak kamuoyuna sunulmasında öncülük etmekte, Müvekkilimin şahsına yönelik saldırı eylemlerini gerçekleştirmektedir. Sadece Müvekkilimi suçlamak amacıyla yayınlanan yazı basın meslek ilkeleriyle, insan halklarıyla, kişinin lekelenmeme hakkıyla ve diğer hiçbir hukuki normla bağdaşmamaktadır.

Müvekkilim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN bu karanlık odaklara karşı mücadelesini tüm kararlılığıyla sürdürecek asılsız haber yapmayı kendine düstur edilmiş olan Sözcü Gazetesi'nden hızlı ve etkin bir şekilde bu hukuk dışı eyleminin hesabı yargı önünde sorulacaktır.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan vekili

Avukat Ahmet Özel