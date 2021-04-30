Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin 'Tam kapanmada İstanbul'da mı olacaksınız?' sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Erdoğan; "Henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri "Türkiye'deyim" etiketi Türkiye gündeminde 4. sıraya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazını İstanbul'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz sonrası cami önünde kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EN KÖTÜ İHTİMALLE TÜRKİYE'DEYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Tam kapanmada İstanbul'da mı olacaksınız?" sorusuna, ilginç bir yanıt verdi. Erdoğan yanıtında; "Henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN CEVABI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcının konuyla ilgili paylaşım yapması sonrası "Türkiye'deyim" etiketi Türkiye gündeminde 4. sıraya çıktı.