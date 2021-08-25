Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe Belediyesi'ne "Genç Dostu Şehirler" Ödülü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe Belediyesi'ne "Genç Dostu Şehirler" Ödülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe Belediyesi'ne 'Genç Dostu Şehirler' Ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sancaktepe Belediyesi, Ankara'da düzenlenen 'Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda 'Sosyal Gençlik Hareketi Projesi' ile 'Genç Dostu Şehir Ödülü'ne layık görüldü.

Sancaktepe Belediyesi, Ankara'da düzenlenen 'Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda 'Sosyal Gençlik Hareketi Projesi' ile 'Genç Dostu Şehir Ödülü'ne layık görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi" düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açılış konuşması yaptığı kongreye, Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü de katıldı

Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen yarışmada ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, gençlerin desteklenmesi ve gelişimlerini ilerletmeleri için her türlü çabayı gösterdiklerini söyleyerek, "Bugün bizler için çok güzeldi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Genç Dostu Şehirler Fikir Yarışması'nda "Stüdyo Z" projemizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülümüzü aldık. Bizlere bu gururu yaşatan proje ekibimizi yürekten kutluyorum. Geleceğimizin mimarı gençleri daima ön planda tutan ve gelişimlerine katkı sunmamız için bizlere de yol açan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, Sancaktepe Belediyesi olarak gençlerimize desteği sürdüreceğimizi yineliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde ayrıca Sancaktepe Belediyesi tarafından stant açıldı. Çok sayıda etkinliğin yer aldığı standa, gençler yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe Belediyesi'ne 'Genç Dostu Şehirler' Ödülü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe Belediyesi'ne 'Genç Dostu Şehirler' Ödülü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe Belediyesi'ne 'Genç Dostu Şehirler' Ödülü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe Belediyesi'ne 'Genç Dostu Şehirler' Ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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