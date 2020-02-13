Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan radyo camiasına tebrik

13.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile radyo camiasının 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA