Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti yönetimine Sedat Peker talimatı: Ciddiye almayın, önemsemeyin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti yönetimine Sedat Peker talimatı: Ciddiye almayın, önemsemeyin

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Son yapılan MYK toplantısında organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'le ilgili parti yönetimine talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ciddiye almayın, önemsemeyin" dediği öğrenildi.

Yayınladığı videolarla adından söz ettiren ve başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere pek çok isim hakkında ciddi iddialar ortaya atan Sedat Peker hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir talimat geldi.

Konuyla ilgili Hürriyet gazetesindeki köşesinde bir yazı kaleme alan Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili parti yönetimine "Ciddiye almayın, önemsemeyin" talimatını verdiğini aktardı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde gündemde olan video operasyonları hakkında, "Ciddiye almayın, önemsemeyin" dediğini duyunca önce şaşırdım.

Ama daha sonra 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimi dahil şimdiye kadar birçok uluslararası operasyonu başarısızlığa uğratan Erdoğan'ın, "video operasyonları" için "Ciddiye almayın, önemsemeyin" demesine şaşırmadım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek, bu tezgâhı da Allah'ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın" diyor.

SOYLU'YA SAHİP ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'ya desteğini bir kez daha yineliyor.

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık var. Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir" diye konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti yönetimine Sedat Peker talimatı: Ciddiye almayın, önemsemeyin
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