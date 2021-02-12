Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri! 3 konu başlığı saydı: Arzu ettiğimizi yapamadık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında konuştu.

"HÜSNÜ NİYETİ BİLE HAK ETMİYORLAR"

Konuşmasında Milli Uzay Programı ile ilgili yapılan yorumlara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Milli Uzay Programımızı paylaştık. Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her türlü hayırlı gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor, rahatsız oluyorlar. Kimi şakaya vuruyor, kimi de göstere göstere kinlerini göstermekten çekinmiyor. Artık bu ruh hali siyasi rekabetle, çıkar çatışması ile izah edilemeyecek bir görünüme bürünmüştür. Havalimanı yaparsınız buraya uzay mekiği mi inecek derler. Uzay programı açıklarsınız yapacak başka bir işiniz mi kalmadı derler. Yarın uzaya kendi aracımızı gönderdiğimizde dünyaya mı sığmadınız diyeceklerini duyar gibiyim. Asıl sıkıntısı devleti ve toplumu diledikleri gibi yönlendirebildikleri gizli iktidarlarının yıkılıyor olması. Kör husumetin yürütülen işlere takoz olmasına da izin vermeyiz. olmayan projeleri ballandırarak anlatarak icraat açıklarını kapatmaya çalışırlar. Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek, her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka bir kesim var mı bilmiyorum. Bu kesimi mazur görmek istiyoruz ancak bu hüsnü niyeti bile hak etmiyorlar" dedi.

"DEMEK Kİ BİR YERLERDE BİR ŞEYLER EKSİK"

Açıklamasının devamında "Burada bir özeleştiri yapmak istiyorum" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Aile, eğitim, kültür konularında arzu ettiğimizi yapamadığımızı da kabul etmek istiyorum. Bizden önceki neslin, bizim neslimizin ve sonraki neslin hayatı bu çarpıklıklarla savaşarak geçti. Ayasofya'dan başörtüsüne kadar her alanda süren bu mücadele hepimizi diri tuttu. Bugün pek çok sıkıntılı görüntü ile karşı karşıyayız. Demek ki bir yerlerde bir şeyler eksik. Önümüzdeki dönemde aileden kültür sanata bu konuları öncelikli gündemimize alacağız."

"EĞTİİM GÖREN 200 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ, BU DÜNYADAKİ BAŞARIMIZDIR"

Altyapı ve insan kaynağına yapılan yatırımlarla Türk yükseköğretim sistemini ileri bir seviyeye taşıdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin "Üniversite sayımızı 77'den 207'ye, öğrenci sayımızı bir milyondan, Almanya'dan çok çok ilerdeyiz onu söyleyeyim, Merkel'e 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var deyince öyle bir şaşırdı. Öğrenci sayısı itibariyle Avrupa'da üniversiteye erişim sayısında ilk sıraya çıktık. Bütçeden ayırdığımız payı 2.5 milyar liradan aldık, bu yıl itibariyle 36 milyar liraya yükselttik. Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var. Anadolu'daki üniversitelerimizin bu habis zihniyete vereceği en güzel cevap, ulusal ve uluslararası düzeyde gösterecekleri başarılar olacaktır. Ülkemizde eğitim gören 200 bini aşkın öğrenci, bu da dünyadaki önemli bir başarımızdır. Anadolu'daki yeni kurulan üniversiteleri köklü üniversitelerle eşleştirmek için başlattığımız programın yeni bir atılıma vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.