Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara tatlı serzenişi: Trileçeleri niye yemediniz?

3 yıl aradan sonra Külliye'de muhtarlarla bir araya giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında ikram edilen trileçeleri işaret ederek, "Yalnız bu trileçeleri yemediniz. Bu trileçeleri niye yemediniz? Arnavut kardeşlerimizi üzeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl sonra Külliye'de farklı illerden gelen muhtarlarla bir araya geldi. Yeni yıl zammıyla 3.392 lira olan muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltileceğini müjdesini veren Erdoğan, konuşması sırasında tatlı bir sitemde de bulundu.

"BU TRİLEÇELERİ NİYE YEMEDİNİZ?"

Muhtarlara ikram edilen trileçeleri işaret eden Erdoğan, "Yalnız bu trileçeleri yemediniz. Bu trileçeleri niye yemediniz? Arnavut kardeşlerimizi üzeceksiniz. Afiyet olsun." ifadelerini kullandı.

"BU BULUŞMALARI TAKLİT ETMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

Konuşmasında muhalefete de yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtarlarımız, yoldaştır, onlar sırtınızı dayayacağınız birer dağdır. Sizleri özlemişiz. Sizlerin de bizleri özlediğinizi görüyoruz. Bu buluşmaları taklit etmeye çalışanlar olsa da biz muhtarlarla aramıza kimseyi sokmayız. Sizinle kader bağımız var. 24 yıl önce bu kardeşiniz için gazeteler muhtar bile olamaz manşeti attılar. Bu ifade zihin dünyalarında muhtara verdikleri değeri gösteriyor. Bu zihniyetin bir gecede muhtarların mühürlerini top attığını biliyoruz. Bunları yapan CHP idi. Şimdi siz bunların muhtar sevici kesildiklerine bakmayın. Şimdi yalan yanlış konuşuyor. Muhtarın yanına sekreter koyacakmış. Bunlara inanıyor musunuz? Bunlar palavra. Şanlıurfa'da çiftçiye elektriği bedavaya vereceğini söyledi. Bu büyük bir yalan. Hadi elinde olan belediyelerde ver elektriği bedavaya. Ama bu yalan. Çünkü elektrik belediyeye bağlı değil. Devlete bağlı." dedi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI KADIN MUHTARLARLA

Bir sonraki toplantının ise kadın muhtarlarla gerçekleşeceğini ifade eden Erdoğan, "İşte bugün burada biz Cumhurbaşkanı siz mahallelerinizin köylerinizin anlı şanlı muhtarları oldunuz. Bir sonraki toplantıyı da ülkemizdeki kadın muhtarlarımızla yapmayı planlıyoruz. Birileri niye sadece kadın diyebilir. Biz kadınlarla birlikte mücadele etmenin ne kadar kutsal olduğunu iyi biliyoruz." dedi.

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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