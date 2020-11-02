Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum
02.11.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depreminde yaralı olarak kurtulan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erdoğan, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremden 65 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
"GEÇMİŞ OLSUN CANIM BENİM"
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum" ifadelerini kullandı.