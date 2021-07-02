Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un eşine taziye telefonu

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un vefatı münasebetiyle eşi Günay Kut'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un vefatı münasebetiyle eşi Günay Kut'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Turgut Kut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı