Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine öpücükler gönderen AK Partiliye yanıt: Seviyorum seni, sevgine de inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katılırken, Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine de canlı bağlantıyla seslendi.

"SEVGİNE İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede yaptığı konuşma sırasında kendisine öpücükler gönderen AK Parti üyesine "Seviyorum seni, tamam. Seviyorum. Sevgine de inanıyorum" sözleriyle karşılık verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından bazı satır başları;

"Maşallah bu ne güzellik! İzmir İnşallah bir diriliş muştusunu bize veriyor. 2021 ile ilgili bir başka müjdeyi bugün aldığımızı görüyorum. Kongrelerimizde görev üstlenecek kardeşlerimi tebrik ediyor kendilerine ve yönetimlerine başarılar diliyorum. Bugünkü kongrelerimizin Anadolu'nun en batısındaki İzmir'den, ortasındaki Nevşehir'den, en doğusundaki Hakkari'ye uzanan bir hatta Türkiye'yi kucaklayarak gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin bu büyük zenginliğini hazmedemeyenler milletimizi parçalamak için her dönemde bizimle uğraşmıştır. Aynı kirli zihniyet bugünde birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize saldırmayı sürdürüyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AHLAKSIZ YÜZÜNÜ EN İYİ ONLAR BİLİR"

Bu saldırı kimi zaman orduları doğrudan topraklarımızı işgal girişimi olarak teşkil etmiştir. İzmir'in işgali ile başlayan anadolu'da bizi esir alma hatta mümkün olursa esir alma hevesi hüsranla son bulmuştur. İstiklal harbinde Sevr'i paçavraya çeviren milletimiz Anadolu'daki varlığını perçinlemiştir. Orduları ile bunu başaramayacaklarını anlayanlar yeni araçlar devreye sokmuştur. Terör işte bunun en önemli aracıdır. PKK terör örgütünün ahlaksız ve vicdansız yüzünü en iyi onlar bilir. Dünyanın hiçbir yerinde terörü ve terör örgütünün uzantılarını destekleyen bir zihniyet göremezsiniz. Ancak ülkemizde böyle kirli bir zihniyet hep görmüşsünüzdür.

"BİZ DEVLETİNİN ARKASINDA DAĞ GİBİ DURANLARLA YÜRÜYORUZ"

Ey CHP… Ey Kılıçdaroğlu… Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? Diyarbakır'daki o anneleri hiç ziyaret ettin mi orada neler oluyor haberin var mı? Onurlu bir duruş göstererek terör örgütünü lanetlemek yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var. Biz kendi devletinin arkasında dağ gibi duranlarla birlikte yol yürüyoruz. Sizler elinde silahla dolaşan bir gençlik değil bilgisayarı ile dolaşan bir gençliksiniz. Sizler kitapların arasında geleceği hazırlayan bir gençliksiniz. Tebrik ediyorum. Alkışlıyorum.

"AĞZININ PAYINI VERMEK VACİP OLDU"

Son zamanlarda CHP ve şürekâsının Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerin hezeyanlarınla uğraşmayı zul adlettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere özellikle de ailemize saldırı boyutuna da gelince ağızlarının payını vermeye üzerimize vacip oldu. İzmir'in en büyük talihsizliği CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasıdır. Onun için de kendisine cevabı bu şehirden vermeyi daha doğru olacağına inanıyorum. Böylece İzmirli kardeşlerimiz bu zatın gerçek yüzünü doğrudan görme imkanına kavuşacaktır.



