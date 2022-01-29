Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'da teşkilata salon tepkisi: Ah başkan ah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Giresun'daydı. Giresun'da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nin ardından toplu açılış programına katılan Cumhurbaşkanı, daha sonra ise "AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı"na geçti.

SALONUN KÜÇÜKLÜĞÜNE TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın yoğun tezahüratlarının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu yanına çağırarak, toplantının neden küçük salonda düzenlendiğini sordu. Erdoğan daha sonra AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı'yı yanına çağırdı.

"BAŞKA EKSİKLER VARSA ONLAR DA GİDERİLİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giresun'un gençlerine bu salon yetmez. Şimdilik salon bitti. 3 bin 500 kişilik salonun bittiği bir yerde, bu toplantı burada yapılmaz. Başka eksikler varsa onlar da giderildi ancak o 3 bin 500 kişilik salonda, gümbür gümbür gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, ana kademeyle toplantı yapılırdı. Geldik küçük düğün salonunda yaptık toplantıyı. Artık AK Parti'yi böyle yerlere sıkıştırmaya kalkmayın" diye konuştu.

"AH BAŞKAN AH" SESLERİ DUYULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi kısık bir şekilde AK Parti Giresun İl Başkanı'nı kast ederek "Ah başkan ah" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.