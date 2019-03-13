Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eski KKTC Başbakanı Küçük'ün Eşine Taziye Telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ün vefatı nedeniyle eşi Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ün vefatı nedeniyle eşi Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kıbrıs'ta tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Başbakanlarından İrsen Küçük'ün eşi Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti. - ANKARA
Kaynak: İHA