Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "eğilmedik, eğilmeyiz" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "eğilmedik, eğilmeyiz" paylaşımı

08.10.2020 22:07 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz." ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın "Kısa bir hatırlatma" mesajıyla paylaştığı videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz." sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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