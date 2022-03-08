Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devletten ayrılıp özele giden doktorlara sert çıkış: Gidiyorlarsa gitsinler - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devletten ayrılıp özele giden doktorlara sert çıkış: Gidiyorlarsa gitsinler

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Sağlık
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde devlet ve şehir hastanelerinde görevli doktorların istifa ederek ya özele ya da yurt dışına geçtikleri yönündeki haberlerle ilgili konuştu. Erdoğan, "Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Beştepe'de kadın muhtarlarla bir araya geldi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan, önceki günlerde yaşanan ayçiçek yağı talep yoğunluğuna dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, son günlerde devlet ve şehir hastanelerinde görevli doktorların istifa ederek özele ya da yurt dışına geçtikleri yönündeki haberlerle ilgili konuştu.

"SİZİ BU DEVLET OKUTTU, YETİŞTİRDİ"

Konuşmasında şehir hastanelerinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatalarımız olabilir. Bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kim? Adeta ülkemizde hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz var mı? Bunları takip eden birisiyim. 'Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar.' Bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi, maliyeti yüksek olan da sağlıktır" dedi.

"GİDİYORLARSA GİTSİNLER"

Gitmek isteyenlerin önünde hiçbir engel olmadığını belirten Erdoğan, "Ama şimdi az para veriyormuşuz. En az alan 8-9 bin en yüksek alan 25 bin. Özel sektör daha çok para verdikleri için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz. Asistan doktorlarımızla devam ederiz. Buralar boş kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Sağlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Boray Borton:

O acemi doktorlar insanları tedavi edecek tecrübeye ulaşana kadar kaç vatandaş telef olacak...

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