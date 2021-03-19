Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre öncesi heyecanlandıran sözler: Yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacak

24 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Parti üst yönetiminin şekillendirileceği kongreye sayılı gün kalmışken Cuma namazı çıkışında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Onu o konuşmada da göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

"2023 TÜRKİYE'DE BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİ OLACAK"

"Çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek aynı zamanda da AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda dayanışmamız neler olacaktır bunları da ifade edeceğiz. Koronavirüs sürecinde bu kongreleri yapıyoruz. MHP yaptı, biz bir taraftan yapacağız. Bütün kongrelerimizi zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yapacak ,2023'e hazırlanacağız. İnşallah 2023 Türkiye'de bir dönüşüm süreci olacak."