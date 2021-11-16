Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2) - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)

ZİYARET 1 SAAT SÜRDÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyareti, yaklaşık 1 saat sürdü.

ZİYARET 1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyareti, yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in mezuniyet töreni ve nişan töreninde çekilen fotoğrafları da yer alan fotoğraf albümünü inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı ziyaretin ardından Cengiz çifti uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinayetin ardından cumartesi günü telefonla da arayıp, Cengiz çiftine başsağlığı dilemişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)

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Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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