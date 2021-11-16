Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)

ZİYARET 1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyareti, yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in mezuniyet töreni ve nişan töreninde çekilen fotoğrafları da yer alan fotoğraf albümünü inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı ziyaretin ardından Cengiz çifti uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinayetin ardından cumartesi günü telefonla da arayıp, Cengiz çiftine başsağlığı dilemişti.