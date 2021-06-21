Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tek cümlelik tepki: Bilim insanlarına kulak verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada son günlerde adlarını sıkça duyduğumuz aşı karşıtlarına tek cümle ile tepki gösterdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında sırası gelen herkesin aşı olmasının hayati öneme sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Manipülasyonlara inanmayın, bilim insanlarına kulak verin" dedi.