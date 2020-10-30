Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı

30.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'inde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'inde kıldı. Namaz sonrası Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı öncesi Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını kılmak üzere Kerem Aydınlar Cami'ine geldi. Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan cami çıkışı 2 çocuğa oyuncak verdi. Ardından Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

(Metin Başar/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR

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