: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz!

27.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Hereke ilçesinde vatandaşlara hitap etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK'yı batıran bu değil mi? Bunların yandaşı olan medya hiçbir zaman bunun hesabını sormadı. Niye? İdeolojik. Biz şehir hastanelerini yaptık. Şimdi bu hastaneler de onları çıldırtıyor. Diyor ki, bu kadar büyük hastanelere ne gerek vardı. Ne demiş Kanuni, o devlet-i aliyeyi Osmaniye'yi bir sağlıklı nefese feda etmeyi göze almış. Biz böyle bir ecdadın torunuyuz, sen ne anlarsın insan kadrini bilmekten." ifadelerini kullandı.

"İZMİR'İ REZİL ETTİNİZ"

CHP yönetiminin İzmir'i yönetemediğini belirten Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Burada yol arkadaşım Binali Bey, 6 bin kilometreden aldık bölünmüş yolları, nereye çıkardık? 26-27 bin kilometreye çıkardık. Şimdi bu yollardan gayet huzurlu gidiyorsunuz değil mi? Kendisi İzmir milletvekili. İzmir milletvekili şu anda 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e gidiyoruz değil mi? İzmir'e böyle bir şey yaptınız teşekkür ederiz demiyor. İzmir sular altında! Utanmazsa İstanbul'un kanalizasyon işini de siz yapın diyecek. İzmir AK Partili belediyeciliğini görmedi, hep sizde. Rezil ettiniz İzmir'i.

Haber Videosu