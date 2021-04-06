Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun defalarca ziyaret ettiği, son olarak da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırlayan Mahruze Keleş, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, İstanbul'a geldiğinde Keleş'i ziyaret edeceğinin sözünü verdi.

İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Mahruze Keleş, 16 Ocak 2019'da semt pazarında karşılaştığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" sözleriyle gündeme gelmişti. İmamoğlu ise Keleş'i geçen yıl 7 Ağustos'ta ve bu yıl 28 Mart ile 31 Mart tarihlerinde 3 kez ziyaret etmiş ve son ziyarete CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılmıştı.

CHP'li isimlerin ziyaretinde Keleş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini ziyarete etmediğini belirterek "Keşke gelseydi. Söz verdi gelecek. 'İstanbul'a ayak basar basmaz ordayım' dedi. Hala gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da en kısa zamanda bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı

"İSTANBUL'A GELDİĞİMDE ZİYARETİNİZE GELECEĞİM"

Mahruze Keleş'in bu siteminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karşı hamle geldi. Önceki gün Keleş'i arayıp halini hatrını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an Ankara'dayım. İstanbul'a geldiğimde ziyaretinize geleceğim" dedi. Mahruze Keleş ise Erdoğan'a "Buyurun gelin sabırsızlıkla bekliyoruz. Size kapımız sonuna kadar açık Başkanım" diye karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı

"BANA NELER YAPACAKSINIZ?"

Konuşmanın devamında Erdoğan'ın "Ziyaretinize geldiğimde bana neler yapacaksınız?" sorusu üzerine ise Keleş, "Siz gelin, ben size neler neler hazırlarım. Çok seviyoruz sizi, bekliyoruz. Çok teşekkür ederim aradığınız için. Allah razı olsun. İşlerinizde daima başarı versin" ifadelerini kullandı.

SÜMEYYE BAYRAKTAR DA KONUŞTU

Keleş, görüşme sırasında duygusal anlar yaşadı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da Mahruze Keleş ile bir süre sohbet etti.

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Olgun Kızıltepe
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