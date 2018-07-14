Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li İlhan Kesici ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile Beştepe'de görüştü. CHP'li Kesici, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni görüntülerini paylaşarak, "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM'de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun" tweetiyle kutlamıştı. - ANKARA