Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in ailesini arayarak taziyelerini iletti

06.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti. Görüşmede, Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

(İlker Turak/iİHA)

Kaynak: İHA