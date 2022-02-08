Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı

AA, Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, Cem Karaca'nın fotoğrafının ve seslendirdiği "Allah Yar" şarkısının sözlerinin yer aldığı bir görsele de yer verdi.
Cem Karaca, 2004'te 59 yaşında hayatını kaybetmişti.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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