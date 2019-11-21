- Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul etti
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.

21.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:14
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul etti

- Erdoğan Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Bikebako, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Bikebako'nun oğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul etti
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